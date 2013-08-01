Профспілки вимагають провести «соціальне» засідання Київради

Представники профспілок закликали всі політсили до відкритого діалогу

Профспілки столиці готові вивести киян на акції протесту в разі, якщо робота Київради не буде розблокована. Про це, зокрема, йдеться в постанові загальноміських зборів представників профспілок Києва, що відбулися в четвер, 1 серпня.

У постанові, ухваленій за результатами засідання, йдеться, зокрема, про те, що через блокування роботи Київради під загрозою опинилася виплата муніципальних надбавок для вчителів, лікарів, працівників культури та соціального забезпечення. Ці категорії працівників не зможуть отримати кошти на загальну суму 98,5 млн грн.

«Так, з 1 серпня вчителі втратять 63,5 млн грн, лікарі – 28,3 млн грн, працівники культури – 4,2 млн грн, працівники фізичної культури і спорту – 2,0 млн грн, працівники соціального забезпечення – 0,5 млн грн. Медсестри, вчителі, лікарі недоотримають від 200 до 500 гривень надбавки до їхньої заробітної плати», – йдеться в постанові.

Як підкреслюється в документі, не розподілені кошти на завершення ремонтних робіт у закладах освіти до нового навчального року, на підготовку міського господарства, в тому числі шкіл та дитячих садків, до опалювального сезону. На розвиток інфраструктурних об'єктів не спрямовано 138,3 млн грн, зокрема під загрозою будівництво метро на Теремках, реконструкція Поштової площі, реконструкція і ремонт автошляхів, котелень, продовження робіт на магістральних каналізаційних колекторах та фінансування інших соціально важливих об'єктів столиці.

«Все це неминуче потягне за собою нагромадження проблем та загострення соціальної напруги. А все тому, що усі кияни стали заручниками ситуації, яка склалася через непрацюючу Київраду. Бо без рішення місцевих депутатів неможливо прийняти зміни до бюджету на ІІ півріччя 2013 року та використати кошти за призначенням», – говориться в постанові, ухваленій на зборах.

Загальноміські збори представників профспілок міста Києва закликали всі представлені в Київраді політичні сили до «відкритого діалогу та проведення, згідно з чинним законодавством, засідання сесії Київради, до порядку денного якої пропонується внести виключно питання щодо вирішення проблем фінансування життєдіяльності міста».

У прес-службі КМДА нагадують, що роботу Київради було заблоковано представниками парламентських партій «Батьківщина» та «Свобода» 11 липня.