Міліція закликає фанів «Арсеналу» і «Ворскли» до толерантності

Порядок біля стадіону забезпечуватимуть 830 правоохоронців

Столична міліція закликає вболівальників забезпечити цивілізований рівень поведінки під час матчу «Арсенал» – «Ворскла».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Києві, 3 серпня поточного року на столичному стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського буде проведено футбольний матч чемпіонату України між командами Прем’єр-ліги «Арсенал» (Київ) та «Ворскла» (Полтава).

Під час цього заходу на прилеглій до стадіону території та в центральній частині міста на охорону громадського порядку столичною міліцією буде задіяно 830 людей особового складу.

Київські правоохоронці закликають вболівальників поводитися цивілізовано, ставитися одне до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій з охорони правопорядку, повідомили у ВЗГ.