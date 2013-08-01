У Києві знизилися ціни на вторинне житло

Середня вартість квартир знизилася на 0,82% / Фото: jilmassiv.net

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва з 2 липня по 1 серпня 2013 року знизилася на 0,82% – до 1 946 дол./кв. м, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

«При цьому, найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 543 дол./кв. м, а найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 002 дол./кв. м», – зазначається у повідомленні.

Ціна продажу квартир у липні знизилася в усіх районах столиці. Найбільше подешевшали квартири у Дарницькому районі – на 1,11%, до 1 605 дол./кв. м. А найменше знизилася вартість житла в Печерському районі – на 0,53%, до 3 002 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва у І півріччі 2013 року зросла на 2,7% – до 1 963 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development – консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці і продажу землі, житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.