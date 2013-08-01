У Десятинному провулку в Києві встановили пам'ятник дерибану (фото)

Пам'ятник являє собою кулак, що тримає виделку, якою дерибанять землі Києва / Фото: «Сегодня»

У Десятинному провулку, 3-5 перед парканом, який встановив забудовник, громадські активісти та митці встановили пам’ятник Дерибану.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник виготовили за власні кошти громадські організації «Андріївсько-пейзажна ініціатива» та «Київський живопис».

Пам’ятник Дерибану – це великий кулак, який тримає виделку, якою, за словами захисників Десятинного провулку, дерибанять історичні землі Києва.

Як зазначив керівник «Київського живопису» Михайло Єрухімович, акція проводиться з метою привернути увагу органів влади і киян до того, що відбувається в буферній зоні заповідника «Софія Київська».

Він зазначив, що, незважаючи на рішення судів про заборону проведення за адресою провулок Десятинний, 3-5 будь-яких земельних і будівельних робіт, забудовник намагається вести будівництво.

Після встановлення пам’ятника Дерибану організатори акції вирушили до прокуратури Києва на вулицю Предславинську, де вимагатимуть винести припис Інспекції державного будівельного контролю про скасування дозволу на будівництво на зазначеній будівельній ділянці.

На сусідній з будівництвом споруді активісти повісили плакат, на якому написали прізвища людей, які, як вони стверджують, винні у початку цього будівництва.

«Вони спотворюють Київ. Повернеться старицею. Патріарх Філарет, Андрій Вінграновський, Володимир Зубик, Назар Городецький», – написано на плакаті.

Як зазначила адвокат Марина Соловйова, яка відстоює в суді інтереси захисників Десятинного провулку, забудовник порушує рішення Окружного адміністративного суду Києва, а саме постанову від 11 червня, якою скасовано рішення Київради про відведення землі за адресою: Десятинний провулок, 3-5 та заборонено земельні й будівельні роботи.

Вона наголосила, що громада має відстояти цю землю, оскільки, за даними археологів, на ділянці знаходяться рештки фундаментів двоповерхового кам’яного палацу Х століття, що міг бути резиденцією князя Володимира.

Як зазначила Соловйова, відповідно до проекту будівництва, представленого УПЦ, на цій ділянці невдовзі можуть збудувати висотний адміністративно-господарський комплекс, який абсолютно не вписується в ансамбль старого міста і, більш того, «поховає» всі історичні рештки фундаменту споруди Володимира.

Вона переконана, що на цій земельній ділянці не можна вести жодних будівельних робіт, тут мають бути проведені археологічні роботи та консервація рештків історичної будівлі.

Як повідомляв УНІАН, будинки по провулку Десятинному, 3 та 5 були передані у 2003 році в оренду на 25 років Українській православній церкві Київського патріархату для експлуатації та обслуговування адміністративних і господарських приміщень. Тепер будинки знесли, а на відведеній території заплановане будівництво, яке громадські активісти вважають незаконним, в тому числі через те, що проект не був широко обговорений, а також через те, що споруду будують в історичній частині міста – на підмурках Княжого палацу.

6 липня 2013 року прокуратура Шевченківського району Києва заявила, що в апеляційному суді наполягатиме на скасуванні договору оренди земельної ділянки у Десятинному провулку, на якій намагаються звести будівлю.

У зв’язку з нецільовим використанням земельної ділянки за адресою провулок Десятинний 3-5 та знесенням розташованої на ній споруди, прокуратурою Шевченківського району до господарського суду міста Києва заявлено позов про розірвання вказаного договору оренди. Рішенням суду від 23 квітня у задоволенні позову відмовлено.

Прокуратура подала до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, розгляд якої призначено на 19 серпня.