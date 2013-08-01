На Поштовій площі почали будувати торговий центр

Торговий центр на Поштовій площі буде нагадувати «Глобус» на Майдані

Під Поштовою площею в Києві вже почали будувати торговий центр, а через деякий час поруч з'явиться і багаторівневий паркінг.

У планах – прогулянкова зона вздовж Дніпра з ресторанами і лавочками, повідомляють «Вести».

Про те, що будівництво ТРЦ на Поштовій вже почалося, виданню розповів архітектор Андрій Миргородський, який відповідає за реконструкцію всієї пішохідної частини площі. «Будівництво ТРЦ вже йде, зараз бурять палі. Думаємо, що торговий центр закінчимо до кінця року, до моменту здачі всієї площі», – розповів Миргородський.

За його словами, тут не буде дорогих бутиків. «Центр розрахований на середнього покупця. Вхід у нього буде скляним, при вході розмістяться екскурсійне бюро і велике турагентство. Сам центр чимось нагадуватиме «Глобус» на Майдані. Тут буде два рівня, де розмістяться банк, аптека, великий квітковий магазин, розважальні зони, а також фудкорт», – каже архітектор.

Фінансувати будівництво буде інвестор – англійська компанія (правда, в бізнес-колах говорять, що ця компанія належить українським бізнесменам – ред.).

На площі також обладнають паркінг, правда, трохи в стороні. «Зараз розглядається варіант будівництва чотирирівневого паркінгу ліворуч від будівлі «Київпастрансу». Там зможе поміститися близько 500 машин, і будуватися він буде теж за рахунок інвестора», – зазначив Миргородський. Раніше паркінг планувався на місці ТРЦ, тому стоянку перенесли.

Саму ж площу після реконструкції прикрасить світломузичний фонтан, тут же з'явиться прокат велосипедів. До набережної можна буде спуститися широкими сходами. «У влади є бажання зробити розважальну набережну, таку, як на Оболоні – з кав'ярнями, ресторанами», – каже архітектор.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко підтвердив цю інформацію. «Набережну дійсно облагородимо. З'являться лавки, хороша прогулянкова зона і красиві причали для катерів», – пообіцяв він.

Фото: «Вісті»