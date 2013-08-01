У Києві критична ситуація з муніципальними надбавками - депутат Київради

Опозицію запрошують послухати думку киян про блоковану Київраду

Кияни надзвичайно стурбовані тим, що через блокування окремими парламентськими силами Київрада фактично позбавлена можливості працювати.

Про це розповіла депутат Київради заступник голови постійної комісії з питань гуманітарної політики Зоя Миронова.

«На зустрічах виборці сьогодні часто запитують, що буде з Київрадою, коли відновиться нормальна робота органу місцевого самоврядування. Людей хвилюють питання, для вирішення яких потрібне стабільне функціонування Київради. Я намагаюся заспокоїти киян. Кажу, що депутати ні на день не припиняли роботу. Тому що насправді депутат захищає інтереси киян не в сесійній залі. Наприклад, наша комісія з питань гуманітарної політики продовжує працювати над проектами рішень в галузі соціальної політики, охорони здоров'я, освіти. Але все-таки затвердження рішень – дуже важлива функція Київради, і блокування цієї функції зводить нанівець всі наші зусилля», – зазначила Зоя Миронова.

За її словами, критична ситуація через блокування Київради склалася з виплатами муніципальних надбавок вчителям, медикам, соціальним працівникам та працівникам культури. «Рішення про виділення коштів на виплату муніципальних надбавок готове, і Київрада готова його затвердити негайно, як тільки буде розблокована робота. Поки ж, на жаль, ми можемо лише втішати працівників бюджетної сфери, сподіваючись, що все-таки політики схаменуться і дадуть нам можливість вирішити нагальні міські проблеми», – сказала Зоя Миронова.

Депутат також додала, що готова запросити народних депутатів з «Батьківщини» та «Свободи» на свої зустрічі з виборцями, «аби політики, які блокують нашу роботу, особисто почули, що думає про їхні вчинки народ», – сказала Зоя Миронова.

Нагадаємо, що 1 серпня відбудуться Загальноміські збори представників профспілок Києва, присвячені обговоренню проблеми фінансування життєдіяльності столиці і невиплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста. За інформацією ЗМІ, представники профспілок мають намір поставити перед міською владою жорстку вимогу розблокувати роботу Київради, використовуючи для цього всі законні можливості.

У прес-службі КМДА нагадують, що робота Київради була заблокована окремими політичними силами 11 липня. У підсумку до цих пір не вирішено ряд соціальних питань, зокрема фінансування муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери, фінансування інфраструктурних проектів, таких як станція метро «Теремки», реконструкція Поштової площі тощо.