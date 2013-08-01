У «Київзеленбуді» кажуть, що дерева з набережної відвезли удобрювати

Комунальники викопали 8 із 15 висаджених акацій / Фото: Facebook Славона Пономаря

8 із 15 акацій, висаджених недавно біля колони Магдебурзького права в Києві, були вивезені на базу підприємства для удобрення.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на прес-службу КП «Київзеленбуд».

«Дерева в діжках необхідно періодично удобрювати. Для цього з діжок необхідно висипати грунт і змішати його з поживними речовинами. За пару тижнів їх повернуть на місце», – розповіли в комунальному підприємстві.

Нагадаємо, що через пару днів після закінчення святкування 1025-річчя Хрещення Русі столичні комунальники почали роботу з демонтажу зелених насаджень біля колони Магдебурзького права.

Зокрема, комунальники неподалік від пам'ятника почали викопувати і вивозити в невідомому напрямку дерева, висаджені напередодні візиту високопоставлених гостей.