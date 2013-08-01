У Києві вночі горіла іномарка (відео)

Згорів моторний відсік, пошкоджено салон, капот, багажне відділення / Фото: kyiv.mns.gov.ua

31 липня о 3:51 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Seat Toledo, що був припаркований у дворі 12-поверхового житлового будинку по вул. Васильченка, 3.

За вказаною адресою прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини Солом’янського району. Гасіння проводилось стволом «Б» з установкою автоцистерни на пожежний гідрант. О 4:14 вогнеборці ліквідували загоряння, повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

Внаслідок пожежі згорів моторний відсік, пошкоджено салон, капот, багажне відділення та панель управління автомобілю.

Причина пожежі та матеріальні збитки, нанесені вогнем, з’ясовуються.

Відео: kyiv.mns.gov.ua