У КМДА запевняють, що закривати «Жовтень» не збираються

Столична влада звинувачує комунальні кінотеатри у самоправності

Київська влада не планує закривати найстаріший у Києві кінотеатр «Жовтень».

У КМДА кажуть, що лист, який отримав кінотеатр, – лише наслідок реформ, які проводять у цій сфері: нібито комунальні кінотеатри роблять, що хочуть і нікому нічого не платять, повідомляють «Вести».

За словами директора «Жовтня» Людмили Горделадзе, їм прийшов лист із попередженням, що влада в судовому порядку збирається розірвати з колективом договір.

«Ми вже десять років боремося за кінотеатр. Суд у 2005 році зобов'язав владу укласти з нами договір оренди. Представники колишнього мера Черновецького подавали на нас до суду і програли всі чотири інстанції. Ми продовжуємо працювати за договором, який дійсний, незважаючи на те, що місто зі свого боку так його і не підписало. Нам обіцяли, що Київрада дасть добро на це. А тепер з'ясовується, що збираються нас знову виселяти в судовому порядку», – розповіла виданню Горделадзе.

У департаменті комунальної власності стверджують, що договір не переукладали через те, що кінотеатр не провів оцінку майна в призначені терміни. А в КМДА запевняють, що «Жовтень» закривати не мають наміру. Просто влада наводить лад.

«За кілька років встигли під виглядом трудових колективів передати приватникам багато кінотеатрів, бюджет від них отримує копійки, куди йде решта? У нас був випадок, коли один директор уклав із собою договір на довічну роботу. Інший барикадувався у своєму кабінеті. Самі кінотеатри – у жахливому стані, нічого в них не оновлювалося. Ми хочемо повернути їх, об'єднати в КП «Київкінофільм», знайти інвестора, який привів би їх до ладу», – розповів заступник голови КМДА Віктор Корж.