У Києві квартирних шахраїв засудили на 9 років

Організатор банди отримав 9 років в’язниці з конфіскацією майна / Фото: opgks.info

Столична прокуратура підтримала державне обвинувачення у резонансній кримінальній справі стосовно 12 членів ОЗГ, які з використанням підроблених документів продавали житло киян, а також закладали його у банки під мільйонні кредити.

Збитки, завдані квартирними шахраями, склали майже 15 млн гривень, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.

За інформацією прокуратури, злочинна група діяла на території столиці упродовж 2008-2009 років. Зловмисники підшукували квартири, які здавалися в оренду, і в подальшому, зловживаючи довірою власників, під різними приводами одержували від них копії правовстановлюючих документів на житло.

Згодом, шахрайським шляхом злочинці виготовляли оригінали цих документів, за якими продавали помешкання іншим громадянам.

У такий спосіб шахраї реалізували 3 квартири у різних районах столиці, привласнивши близько 6,7 млн гривень.

Крім того, за подібною схемою зловмисники ошукали й декілька столичних банків. Підставні особи, виконуючи вказівки жінки-організатора ОЗГ, надавали до фінустанов підроблені правовстановлюючі документи на житлові приміщення, і в подальшому отримували під заставу цього майна грошові кредити. Загальна сума збитків, завдана банківським установам, складає близько 8 млн грн.

За результатами досудового слідства, яке проводив слідчий відділ прокуратури міста Києва, учасникам було пред’явлено обвинувачення у підробленні документів (ст. 358 Кримінального кодексу України) та шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ст. 190 ККУ).

Після тривалого судового розгляду суд погодився з доводами державного обвинувачення, визнав усіх фігурантів кримінальної справи винними у скоєнні вказаних злочинів та засудив організатора злочинної групи до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще десятеро членів ОЗГ отримали від 5 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна в залежності від ролі, яку вони виконували в шахрайській схемі. Одна особа відбуватиме умовний строк.