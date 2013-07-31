Свободівці пропонують, щоб метро у Києві працювало цілодобово

Київське метро хочуть перевести на цілодобовий режим

Народні депутати України Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний (обидва з фракції партії “Свобода”) внесли на розгляд парламенту проект закону "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про міський електричний транспорт" (щодо запровадження цілодобового перевезення пасажирів Київським метрополітеном).

У коментарі УНІАН Мірошниченко зазначив, що “це необхідно для зручності громадян”. “А також це і туристичний розвиток міста, і його нічного життя, яке також приносить прибутки до бюджету столиці України”, - додав він.

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Депутат вважає, що таку ініціативу “люди підтримують”.

“Ми, правда, знаємо, що є висновки деякі щодо того, що нічний час використовується (працівниками метро) для технологічної перерви. Але в мене виникає просте запитання: чому в світі вистачає години чи 45 хвилин для цього?” - зазначив він.

Мірошниченко наголосив, що у разі ухвалення змін до закону і переведення режиму роботи метрополітену в цілодобовий, “це додасть зручностей киянам то гостям міста”.

Він вважає “достатньо високими перспективи” підтримки даного законопроекту в парламенті, особливо тими депутатами, які “хоч іноді їздять в метро”.

“Ми їздимо в метро, ми знаємо, що є така проблема”, - додав Мірошниченко.