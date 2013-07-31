Попов у жовтні відрепетирує прибирання березневого снігу

Попов запевняє, що підготовка до зими йде за графіком

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевняє, що підготовка до зими в столиці йде за графіком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після завершення наради під головування віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула, що майже 2,5 години тривала в КМДА і стосувалась питань цивільного захисту населення та підготовки міста до осінньо-зимового періоду.

«Що стосується підготовки до опалювального сезону, то практично всі служби, які зайняті в цьому процесі, доповіли про ситуацію. На сьогодні ми йдемо по графіку, за планом. Не викликає сьогодні серйозної тривоги стан підготовки», – сказав Попов.

Водночас він додав, що, враховуючи ситуацію зі зміною кліматичних умов та опадами в столиці в першій половині 2013 року, вирішено організувати спільні навчання декількох служб і відомств з ліквідації наслідків негоди.

«Ми домовились, що, згідно з підготовленими планами, як реакція на ті події, недоліки, які були весною, ми наприкінці жовтня проведемо навчання спільні разом зі службою цивільного захисту, Міністерством оборони, ДАІ, МВС, КМДА. Змоделюємо ситуацію, наприклад пішов такий самий сніг...», – сказав Попов.

За його словами, результатом цих навчань має стати відпрацьований механізм реагування кожної служби на надзвичайні ситуації.