Комунальники викопали дерева, висаджені до ювілею Хрещення Русі (фото)

Дерева викопали і вивезли в невідомому напрямку

Після святкування 1025-річчя Хрещення Русі в Києві, коли високопоставлені гості поїхали, комунальники почали прибирати «декорації», які кияни сприйняли за елементи благоустрою міста.

Біля колони Магдебурзького права «Київзеленбуд» викопав та вивіз в невідомому напрямку дерева, висаджені за кілька днів до приїзду закордонних гостей на заходи з святкування Дня хрещення Русі, повідомляє iPress.

Фотографію процесу «благоустрою навпаки» виклав на своїй сторінці у мережі Facebook Славон Пономарь.

Раніше він також виклав фото, на якому видно, що дерева посаджені не в землю, а у великі вазони, що закопані в клумби.

У коментарях під світлиною на сторінці «Неинтересный Киев» користувач Жорж Велюров зазначив, що в якості декорацій були використані не лише дерева, а й смітники на набережній.

«Добавлю в тему, в пнд с утра, проезжая по набережной на веле удивился, что там через каждые метров 30 выставили по свежевыкрашенной урне, тем более они все были железобетонные, те, которые поубирали в связи с терактами, вечером осталась половина, во вторник уже убрали совсем, тепер, как положено – просто растут горы мусора в мешках и просто так», – написав він.

Нагадаємо, на підготовку Києва до урочистих заходів з бюджету було виділено 30 млн грн.

Фото: Facebook Славона Пономаря