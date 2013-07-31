Столичні профспілки вимагатимуть скликати Київраду

На думку представників профспілок, Герега не використовує всі можливості для відновлення роботи Київради

Представники столичних профспілок на завтрашніх загальноміських зборах представників профспілок Києва мають намір жорстко поставити питання про розблокування сесії Київради.

Про це повідомило джерело в Київській міськраді профспілок, передає ТСН.ua.

«Настрої серед людей надзвичайно рішучі. Швидше за все, завтра буде серйозна розмова з міською владою і вимога вжити заходів щодо розблокування роботи Київради та прийняття рішень із соціальних питань», – відзначило джерело.

За його словами, сьогодні «телефони профспілкових організацій лікарів, вчителів, соціальних працівників, працівників культури обривають люди, які, м'яко кажучи, сильно стурбовані перспективою не одержати міські надбавки. Для бюджетників це істотні суми, їх втрата відчутно позначиться на сімейних бюджетах. Тому люди хвилюються. Профспілки в такій ситуації не можуть не реагувати. І реакція буде адекватною», – сказав співрозмовник.

За його словами, кияни вже сьогодні озвучують готовність вийти на Хрещатик і вимагати проведення соціальної сесії. «Ми намагаємося пояснити, що якраз влада в даному випадку зацікавлена, щоб Київрада працювала. Але ми вважаємо, що самі депутати і Герега не використовують всі можливості, щоб в рамках закону забезпечити роботу представницького органу. Київрада повинна діяти більш рішуче, через суди, прокуратуру вимагаючи дотримання законності. Для цього є всі юридичні підстави, включаючи рішення Конституційного суду про те, що Київрада має працювати до 2015 року», – сказав співрозмовник, додавши, що «профспілки будуть жорстко вимагати від Київради почати роботу».

У прес-службі Київської міської державної адміністрації нагадують, що в результаті втручання окремих парламентаріїв з фракцій «Батьківщини» і «Свободи» в роботу Київради 11 липня не були прийняті рішення про виділення коштів на виплату муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери, на підготовку міського господарства, в тому числі шкіл і дитячих садів до опалювального сезону, а також на фінансування багатьох інфраструктурних проектів. За останні місяці в міському бюджеті акумульовані ресурси, необхідні для вирішення цілого ряду соціальних і господарських проблем. Але фінансування цих витрат виконавча влада може здійснити виключно за рішенням депутатів міської ради.

Зрив тільки одного засідання Київради призвів до того, що працівники бюджетної сфери не отримали муніципальних надбавок на загальну суму 98,5 млн грн. Вчителі втратили 63,5 млн грн, лікарі – 28,3 млн грн, працівники культури – 4,2 млн грн, працівники галузі «Фізична культура і спорт» – 2,0 млн грн, соціальні працівники – 0,5 млн грн. Також 1,2 млн грн не отримають за участь у громадських роботах люди, які перебувають на обліку в центрах зайнятості.

1 серпня відбудуться Загальноміські збори представників профспілок Києва, присвячені обговоренню проблеми фінансування життєдіяльності столиці і невиплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста.