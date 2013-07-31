Київська влада зобов'язала забудовників зводити школи та амбулаторії

За словами Попова, будівництво соцоб'єктів є пріоритетним напрямком розвитку будівництва / Фото: КМДА

Столична влада поклала край практиці «соціальної безвідповідальності» будівельників. Якщо раніше місто давало дозвіл забудовникам на будівництво багатоквартирних будинків, «забуваючи» про необхідність спорудження відповідної соціальної інфраструктури, то сьогодні забудова мікрорайонів неможлива без будівництва шкіл, дитячих садів, амбулаторій сімейної медицини. Крім того, місто виправляє помилки попередніх років, будуючи школи і дитсадки там, де вони необхідні, але відсутні.

Як зазначив голова Київміськадміністрації Олександр Попов під час інспекції будівництва школи на житловому масиві Осокорки-Північні, цей загальноосвітній заклад, розрахований на 980 учнів, – саме такий випадок. «Ми в боргу перед мешканцями житлового масиву, адже коли він забудовувався, безперечно, повинні були зводитися і об'єкти соціальної інфраструктури. Два роки тому ми відкрили тут дитячий садок, а цього року на 1 вересня відкриємо і школу», – розповів голова КМДА.

За словами керівника КМДА, будівництво об'єктів соціального призначення – важлива складова завдань Президента України Віктора Януковича з розвитку будівельної галузі. «Будівництво доступного житла, шкіл, дитячих садів є пріоритетними напрямками, реалізація яких сприятиме розвитку будівництва в столиці. Держава надає істотну допомогу місту в будівництві таких об'єктів. Зокрема, ми чекаємо рішення уряду, яким для міста буде виділено близько 42 мільйонів гривень. Коли це відбудеться, необхідно буде на засіданні сесії Київради скорегувати Програму соціального та економічного розвитку міста. Я впевнений, що проблем не виникне і вже у вересні тут навчатимуться діти», – сказав Олександр Попов.

Нова чотириповерхова школа на житловому масиві Осокорки-Північні буде називатися «Київська Русь» – з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі, яке відбулося днями в столиці України. У школі, яка відкриє двері для столичних дітей 1 вересня 2013 року, буде басейн, спортзал, три комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, арт-студії тощо. У планах міської влади – будівництво поруч із новою школою ще однієї будівлі, в якій розміститься ліцей «Інтелект».

Нагадаємо, раніше голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що буде жорстко контролювати виконання будівельними компаніями зобов'язань щодо будівництва об'єктів соціальної інфраструктури: дитячих садків, шкіл, лікувальних установ, доступного житла тощо.