У Києві встановили скульптури Іоанна Хрестителя і князя Володимира (фото)
14:40, 31 липня 2013Київ
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Скульптурна композиція – на набережній Дніпра
Автори на тлі створеної скульптурної композиції
На набережній Дніпра з'явилися дві скульптурні композиції, присвячені Хрещенню Русі.
У арках на підпірній стіні набережної встановили фігури Іоанна Хрестителя і святого князя Володимира, повідомляють «Вести».
А на Пейзажній алеї з'явилася нова скульптура Костянтина Скритуцького – фонтан у вигляді золотої гривні. Він складається з двох чаш і символу гривні. Прозора вода, що циркулює по знаку, символізує чисті фінансові потоки.
Скульптура зроблена зі склопластику й каменю, прикрашена мозаїкою. А в кожній чаші замість одного шматочка мозаїки – по металевій гривні.
Фото: «Вести»
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