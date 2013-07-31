У Києві встановили скульптури Іоанна Хрестителя і князя Володимира (фото)

Автори на тлі створеної скульптурної композиції

На набережній Дніпра з'явилися дві скульптурні композиції, присвячені Хрещенню Русі.

У арках на підпірній стіні набережної встановили фігури Іоанна Хрестителя і святого князя Володимира, повідомляють «Вести».

А на Пейзажній алеї з'явилася нова скульптура Костянтина Скритуцького – фонтан у вигляді золотої гривні. Він складається з двох чаш і символу гривні. Прозора вода, що циркулює по знаку, символізує чисті фінансові потоки.

Скульптура зроблена зі склопластику й каменю, прикрашена мозаїкою. А в кожній чаші замість одного шматочка мозаїки – по металевій гривні.

Фото: «Вести»