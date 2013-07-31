На Київщині п’яний водій збив на узбіччі двох дівчат

Водію загрожує від трьох до восьми років в’язниці / Фото: timeszp.com

У селі Гоголів Броварського району Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждало двоє 19-річних дівчат.

Як повідомляє прес-служба Броварського міськвідділу ГУМВС України в Київській області, нетверезий 40-річний водій виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на двох пішоходів. З важкими травмами дівчат було доставлено до лікарні.

Після проведення експертизи щодо вмісту алкоголю в крові водія доставили до міськвідділу міліції. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчим відділом дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слід зазначити, що з початку року на території Броварського району було скоєно 97 ДТП, у яких 123 осіб отримали тілесні ушкодження та 23 загинули. Серед постраждалих у транспортних пригодах – 9 дітей.