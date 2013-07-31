У власність Києва за два роки повернуто 2000 га землі

Загальна вартість повернутої землі становить 3,5 млрд грн / Фото: «Земприват»

За втручання столичної прокуратури протягом 2011-2013 рр. територіальній громаді повернуто понад 2000 га земель загальною вартістю близько 3,5 млрд гривень, які були протиправно передані в оренду або незаконно відчужені.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, зокрема, за останні два роки прокуратура опротестувала 191 рішення у сфері земельних відносин, прийняте Київською міськрадою з 2007 року.

За результатами розгляду документів прокурорського реагування на даний час вже скасовано 151 таке рішення. Як наслідок, територіальній громаді повернуто понад 2000 га землі, що дорівнює площі одного з районних центрів у Київській області – міста Васильків.