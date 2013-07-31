В аваріях за день постраждали 9 киян

Серед травмованих – пасажири мопедів

За 30 липня співробітники столичної ДАІ виявили 740 порушень правил дорожнього руху.

Одним з найбільш поширених залишається перевищення швидкості – 299 відхилень від правил, повідомляє «Сегодня».

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння відсторонені 48 водіїв.

За минулу добу в столиці зареєстровано дев'ять ДТП, в яких дев'ять осіб отримали травми. Серед травмованих – пасажири мопедів.

Для того щоб не стати учасником ДТП, ДАІ радить водіям не перевищувати швидкість, а також неухильно дотримуватися інших вимог Правил дорожнього руху та не забувати про уважність та обережність за кермом.