В аваріях за день постраждали 9 киян
12:38, 31 липня 2013Київ
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Сталося 9 ДТП
Серед травмованих – пасажири мопедів
За 30 липня співробітники столичної ДАІ виявили 740 порушень правил дорожнього руху.
Одним з найбільш поширених залишається перевищення швидкості – 299 відхилень від правил, повідомляє «Сегодня».
За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння відсторонені 48 водіїв.
За минулу добу в столиці зареєстровано дев'ять ДТП, в яких дев'ять осіб отримали травми. Серед травмованих – пасажири мопедів.
Для того щоб не стати учасником ДТП, ДАІ радить водіям не перевищувати швидкість, а також неухильно дотримуватися інших вимог Правил дорожнього руху та не забувати про уважність та обережність за кермом.
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