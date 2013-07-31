Оголошено конкурс на розміщення ресторанів і duty free в «Борисполі»

У терміналі «D» планується відкрити 12 duty free і 7 ресторанів і кафе

Фонд державного майна України у Київській області оголосив конкурс на розміщення ресторанів і магазинів duty free у терміналі «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» на площі 2,27 тис. кв. м.

Відповідне оголошення опубліковане у газеті «Відомості приватизації» у середу, 31 липня.

Зокрема, ФДМУ оголосив конкурс на оренду дев'яти приміщень на третьому поверсі терміналу «D» загальною площею 1,43 тис. кв. м і двох приміщень на четвертому поверсі терміналу площею 53,7 кв. м і 36,9 кв. м відповідно. Оцінна вартість даних приміщень, згідно з оголошенням, становить 77,94 млн грн, орендна ставка – 18%, а стартова орендна плата – 1,17 млн грн (без ПДВ).

Крім того, оголошено конкурс на розміщення магазина з продажу непродовольчих товарів на площі 40 кв. м на третьому поверсі терміналу «D». Оцінна вартість майна – 2,225 млн грн, орендна ставка – 18%, стартова орендна плата – 33,408 тис. грн (без ПДВ).

На третьому поверсі терміналу також планується розмістити два ресторани з денним режимом роботи на площі 300 кв. м і 240 кв. м. Оцінна вартість першого приміщення становить 17,05 млн грн, орендна ставка – 20%, а стартова орендна плата – 284,2 тис. грн. Вартість другого – 13,64 млн грн, орендна ставка – 20%, стартова плата – 227,36 тис. грн.

Крім цього, на третьому поверсі планується розмістити два кафе-бари: кафе-бару з продажем товарів підакцизної групи на площі 118 кв. м, оцінна вартість якого становить 6,79 млн грн, орендна ставка – 15%, стартова плата – 84,82 тис. грн; і кафе-бару без продажу підакцизних товарів на площі 55 кв. м. Оцінна вартість останнього становить 3,16 млн. грн, орендна ставка – 8%, стартова плата – 21,1 тис. грн.

Максимальний термін оренди для всіх приміщень становить 2 роки і 11 місяців.

Конкурси будуть проведені 19 серпня, а кінцевий термін подачі документів на участь у них – 13 серпня.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня прес-служба ФДМУ заявила, що до фонду надійшло 13 заяв від потенційних орендарів майна найбільшого в Україні терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Згідно з повідомленням, відповідно до наданих заявок, у термінальному комплексі «D», окрім тих, що існують на сьогодні, заявниками передбачається відкриття ще 7 закладів громадського харчування, 12 закладів безмитної торгівлі, 4 заклади сервісного обслуговування пасажирів тощо.

У прес-службі ФДМУ також додали, що після вивчення заявок ухвалюватимуться рішення про можливість проведення конкурсу зі здавання майна в оренду або укладення індивідуальних договорів про оренду.

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.