На столичних Осокорках відкриється нова школа (фото)

У школі працюватимуть три комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, арт-студії

1 вересня у 6-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки-Північні у Києві відкриється середня загальноосвітня школа, розрахована на 980 учнів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Приміщення площею 3502 кв. м активно готують до введення в експлуатацію. Практично завершені всі будівельні та оздоблювальні роботи. Проте, за словами голови КМДА Олександра Попова, існують і деякі складнощі у процесі реалізації цього проекту.

«Ми маємо непросту ситуацію із фінансуванням. Однак нам «підставляє плече» Кабінет міністрів – ми чекаємо на рішення уряду, яким для міста буде виділено близько 42 мільйонів гривень. Коли це станеться, необхідно буде на засіданні сесії Київради скоригувати Програму соціального та економічного розвитку міста. Я впевнений, що проблем не виникне, і вже у вересні тут навчатимуться діти», – підкреслив Попов.

Він розповів, що приміщення навчального закладу буде надсучасним. У чотириповерховій будівлі облаштують спортивну залу та басейн. У школі, яка з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі носитиме назву «Київська Русь», працюватимуть три комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, арт-студії тощо.

«Та це лише перший етап – на виконання завдань Президента України щодо розвитку будівельної галузі ми запроектували поряд зі школою звести ще одне приміщення. Планується, що тут розташується ліцей «Інтелект», – сказав Попов.

Стосовно ініціативи батьківського комітету ліцею «Інтелект» щодо розміщення ліцею у приміщенні новозбудованого навчального закладу Олександр Попов зазначив, що це питання розглядатиметься тоді, коли до школи зарахують дітей, які проживають у цьому мікрорайоні.

«Спочатку ми сформуємо класи школи, аби в першу чергу задовольнити потреби дітей, що мешкають неподалік. За попередніми підрахунками, тут залишаться вільні навчальні приміщення, у яких ми зможемо розмістити ліцей «Інтелект», поки для нього не збудують окреме приміщення», – зазначив глава КМДА.

Фото: прес-служба КМДА