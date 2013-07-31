У Києві вночі горіло кафе (фото)

Спалахнуло тентове покриття павільйону

30 липня о 2:50 на вул. Декабристів, 9 у Дарницькому районі Києва, у окремо розташованому павільйоні кафе «Аманда» виникла пожежа на площі 70 кв. м.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, охоронець, який працював поблизу закладу, почув дивні звуки, після яких відразу ж спалахнуло тентове покриття павільйону. Чоловік, не гаючи часу, викликав службу порятунку.

О 3:10 рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували пожежу на площі 14 кв. м.

Загиблих та травмованих немає. Збитки встановлюються.

Фото: kyiv.mns.gov.ua