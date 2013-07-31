Працівники кінотеатру «Жовтень» заявляють, що їх намагаються виселити

Виселити співробітників «Жовтня» можуть в рамках реорганізації комунальних кінотеатрів

Співробітники найстарішого київського кінотеатру «Жовтень», який знаходиться на Подолі, заявляють, що їх намагаються виселити.

«Нас уже попередили. Від департаменту комунальної власності ми отримали лист, в якому написано: «Відпрацьовується питання про припинення користування та виселення ТОВ «Кіноман» в судовому порядку». Термін орендного договору закінчується в 2020 році. Але міська влада готова розривати договір через суд», – розповіла «Сегодня» директор кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе.

За її словами, виселяти їх можуть у рамках реорганізації комунальних кінотеатрів.

Нагадаємо, комунальна мережа «Київкінофільм» за рішенням Київради повинна розширитися з 8 до 16 кінотеатрів. Таким чином можна буде заощадити гроші – наприклад, частина персоналу зможе працювати на кілька кінотеатрів – і проконтролювати, щоб приміщення не здавалися в оренду стороннім. Зараз працюють комісії з реорганізації у кінотеатрах «Братислава», «Київська Русь», «Лейпциг», «Ленінград», «Росія», «Флоренція», «Загреб», ім. Шевченка.

«Багато кінотеатрів без всяких договорів впускають на свою територію орендарів, отримуючи в кишеню великі гроші. У міськвлади немає намірів приватизувати ці кінотеатри або міняти їх цільове використання. Наше завдання – зберегти їх як єдину систему і їх цінову політику. Київрадою було прийнято рішення створити одну юридичну особу, що унеможливить перепрофілювання кінотеатрів», – стверджує голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

У КМДА кажуть, що після цієї процедури кінотеатри працюватимуть, як і раніше, за доступними цінами (від 10 до 35 грн за сеанс). Реорганізацію планують завершити до середини вересня. Але, за словами Горделадзе, просто приєднати «Жовтень» до КП «Київкінофільм» не вийде – його приміщеннями керує не комунальне підприємство, а ТОВ «Кіноман», створене співробітниками кінотеатру. Журналісти звернулися із запитом до КМДА з приводу цього конфлікту, але в департаменті відповідь ще не дали.

Нагадаємо, «Жовтень» – найстаріший кінотеатр міста, перший збудований після революції. Перший кінопоказ відбувся тут 30 січня 1931 року.