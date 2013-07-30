Дві станції міської електрички закривають на ремонт

У Києві з 1 до 31 серпня будуть закриті на реконструкцію платформи міської електрички «Зеніт» та «Рубежівська».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

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«У зв’язку з необхідністю проведення державним територіально-галузевим об'єднанням (ДТГО) «Південно-Західна залізниця» реконструкції парних пасажирських платформ зупинок міської електрички «Зеніт» та «Рубежівська» з 1 до 31 серпня зазначені платформи в обох напрямках курсування електрички будуть закриті для висадки та посадки пасажирів на них», - йдеться в повідомленні.

Профільний департамент просить вибачення у киян та гостей міста за тимчасові незручності.