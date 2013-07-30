Постраждалий від удару струмом робітник отримав 92% опіків тіла
18:47, 30 липня 2013Київ
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Двоє інших отримали 10% та 2% опіків
Хлопця підключено до штучної вентиляції легенів / Фото: «Сегодня»
Троє робітників, які сьогодні постраждали від ураження електричним струмом в центрі столиці, зараз перебувають в лікарні.
Один із них знаходиться у дуже важкому стані. 21-річний хлопець отримав 92% опіків тіла. Зараз він підключений до штучної вентиляції легенів, повідомляє ТСН.ua.
Двоє інших робітників отримали 10% та 2% опіків. Всі вони молоді хлопці – 21-23 роки. Як розповіли рятувальники, хлопців вдарило струмом у 10 тисяч вольт.
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