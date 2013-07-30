У «Свободі» заявляють, що Герега скличе Київраду 6 серпня

За словами Мірошниченка, на Герегу здійснюють тиск

Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко заявляє, що секретар Київради Галина Герега «під тиском владної верхівки», найімовірніше, скличе сесію Київської міської ради на 6 серпня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Мірошниченко зазначив, що на цьому засіданні «регіонали» хочуть «проштовхнути» рішення про створення комунального підприємства, через яке «влада збиратиме зі столичних підприємців гроші за «опікунство» над їхніми кіосками».

«Регіоналам» треба легітимізувати Київраду, яка втратила свої повноваження. Одна з основних причин – небажання проводити вибори в столиці. Партія регіонів хоче й надалі продовжувати узурпацію влади в Україні та в столиці зокрема. Є інформація про те, що на секретаря Київради Герегу здійснюють тиск, аби вона 6 серпня скликала сесію», – наголосив «свободівець».

Мірошниченка зазначив, що на цій сесії заплановано створити «таке собі комунальне підприємство, яке буде «опікуватися» усіма малими архітектурними формами – кіосками». «Є підприємці, які сьогодні сплатили по 2 тисячі доларів за те, щоб їхні кіоски не чіпали, а таке собі комунальне підприємство буде їх «кришувати». За нашою інформацією, з підприємців уже зібрали близько 4 мільйонів доларів», – стверджує народний депутат.

Він додав: «Якщо сесія не відбудеться, то гроші, вочевидь, доведеться повертати. Цього дуже не хочеться багатьом депутатам Київради, які вже втратили свої повноваження. Тому вони робитимуть усе для того, аби сесія все ж відбулася».

Мірошниченко запевнив, що в разі, якщо буде скликано сесію, «свободівці» протистоятимуть її проведенню. «Будь-які зібрання Київради є незаконними, оскільки вона втратила свою чинність ще 2 червня», – наголосив він.

Разом з тим у Секретаріаті Київради УНІАН повідомили, що на сьогодні немає розпорядження про проведення сесії 6 серпня.

Також співрозмовник агентства зазначив, що зараз заступник міського голови – секретар Київради Герега перебуває у відпустці, що закінчується 5 серпня.

На запитання, чи може Герега відразу після виходу на роботу підписати відповідне розпорядження про засідання, співрозмовник агентства відповів, що навряд чи, хоча Регламент передбачає скликання сесії по термінових питаннях за добу (УНІАН: згідно з Регламентом Київради, «рішення про скликання сесії Київради доводиться до відома депутатів Київради і населення Києва не пізніше ніж за десять днів до пленарного засідання Київради, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради, не пізніше ніж за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення, вмотивуванням невідкладності та питань, які передбачається внести на розгляд Київради»).

Як повідомляв УНІАН, 11 липня секретар Київради Герега закрила сесію Київської міської ради, а під час брифінгу після закінчення засідання зазначила, що не виключає проведення позачергової сесії Київської міської ради.

Довідка УНІАН. 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами трьох опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники опозиційних партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Опозиція називала єдиною умовою відновлення роботи сесії – звернення Київради до Верховної Ради із проханням провести у Києві нові вибори.

Наразі керівництво міста веде переговори з політиками та профспілками щодо необхідності проведення засідання Київради, на якому повинні бути прийняті нагальні соціально-важливі питання життєдіяльності міста.