Мешканці Київщини зможуть записатися в РАЦС через інтернет

Також громадяни зможуть записатися online на прийом у відділи держреєстрації прав на нерухоме майно

З 1 серпня 2013 року жителі Київської області зможуть записатися на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану та відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб Головного управління юстиції у Київській області через Інтернет.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укрдержреєстру.

Такою послугою зможуть скористатися громадяни, які звертатимуться до Білоцерківського, Бориспільського, Броварського, Васильківського, Обухівського міськрайонних та Вишгородського і Києво-Святошинського районних управлінь юстиції Київської області.