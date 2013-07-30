Київська влада пояснила, чому розвиває будівельну галузь

За словами Попова, одне робоче місце в будівництві створює п'ять робочих місць у суміжних галузях

Реалізація таких потужних інфраструктурних проектів, як реконструкція Поштової площі, будівництво нових станцій метрополітену, доступного житла тощо сприяє розвитку будівельної та суміжних галузей в Києві.

Таку думку висловив у вівторок, 30 липня, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов під час виїзної наради з питань реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі столиці.

«Підраховано, що одне робоче місце в будівництві створює п’ять робочих місць в суміжних галузях. Взагалі будівництво – це та галузь, яка найбільше сприяє розвитку економіки. Тому сьогодні для Києва реалізація завдань та доручень Президента України щодо розвитку будівельної галузі є пріоритетним напрямком. І для нас дуже важливою є підтримка держави в питаннях реалізації таких потужних інфраструктурних проектів, як будівництво нових станцій метрополітену, доступного житла, реконструкція Поштової площі», – зазначив Олександр Попов.

«Будівництво цієї розв’язки дає нам можливість фактично вирішити проблему складного проїзду набережною Дніпра, а також з лівого берега міста на правий. Цей проект вдається реалізовувати завдяки допомозі уряду та підтримці Президента України, адже держава сьогодні вкладає значні кошти у розвиток інфраструктури Києва», – зазначив Олександр Попов, додавши, що в рамках проекту передбачена організація простору для пішоходів, комфортного відпочинку біля Дніпра та в історичній частині міста – на Подолі.

Голова КМДА нагадав, що уряд перерахував 100 млн грн на реконструкцію Поштової площі, 96 млн грн – на будівництво метро на ж/м Теремки, та 11 млн грн – на будівництво комплексу водопостачання на ж/м Осокорки-Північні тощо. Однак місто сьогодні не може скористатися наявними коштами, оскільки робота Київради, що за законом повинна розподілити гроші, заблокована. Олександр Попов при цьому висловив переконання, що найближчим часом депутати проведуть засідання та ухвалять рішення щодо фінансування будівництва та соціальних програм. За його словами, проведені керівництвом Києва зустрічі з профспілками освітян, медиків, з будівельниками довели, що кияни конче потребують стабільної роботи Київради.

Нагадаємо, що на сьогодні завершено перший етап реконструкції розв’язки на Поштовій площі, що забезпечило безперебійний проїзд автомобільного транспорту естакадою з Володимирського узвозу на вул. Набережно-Хрещатицьку (рух відкрито 25 травня 2013 року). 8 серпня буде відкрито рух тунелем. Це допоможе збільшити пропускну спроможність транспортного вузла до 110 тисяч авто на добу. Повністю завершити роботи будівельники планують до кінця поточного року.