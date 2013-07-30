Киянину за вбивство двох жінок дали довічне

Суд також зобов'язав засудженого сплатити родичам вбитих 750 тис. грн / Фото: dozor.kharkov.ua

У Києві до довічного позбавлення волі засуджено 45-річного екс-працівника столичного банку, котрий у 2011 році з особливою жорстокістю вбив двох жінок у Святошинському районі, а їхні тіла сховав у лісі під Житомиром.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва, встановлено, що упродовж тижня жертвами зловмисника стали двоє дівчат 19-ти та 26-ти років, з якими він знайомився під час нічних поїздок в районі Кільцевої дороги.

Обох потерпілих він відвіз до свого дачного будинку на околиці столиці та вбив. Потім вбивця зняв з потерпілих коштовності. Тіла своїх жертв чоловік загорнув у поліетилен та у багажнику автомобіля вивіз у ліс під Житомиром.

Оперативно-слідчим шляхом правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного та затримати його. В ході досудового слідства він вказав на місце, де сховав тіла жінок, а під час відтворення детально показав, як позбавляв їх життя.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та ч. 1, 2 ст. 185 КК України «Крадіжка».

Під час постановлення вироку суд підтримав позицію прокуратури Святошинського району та засудив зловмисника до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі.

Крім того, суд зобов’язав засудженого сплатити родичам померлих жінок майже 750 тис. грн матеріальної та моральної шкоди.