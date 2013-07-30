У Києві трьох робітників вдарило струмом

Постраждалих госпіталізовано / Фото: Корреспондент.net

У Києві від ураження електричним струмом постраждали троє робітників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві, нещасний випадок стався сьогодні вдень під час будівельних робіт по вул. Терещенківська, 26-25/10.

З’ясовано, що будівельники проводили плановий ремонт кабелю біля парку Шевченка. Піднімаючи плитку перфоратором, троє чоловіків натрапили на інший високовольтний електрокабель потужністю 10 000 Вт.

1 чоловіка у тяжкому стані та 2 чоловіків у стані середньої тяжкості було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги. Приблизний вік постраждалих: 30-40 років, йдеться в повідомленні.