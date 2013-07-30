Будівництво станції «Львівська брама» планують відновити у 2014 році

З будівництвом «Львівської брами» визначаться після вирішення питання з фінансуванням метро на Троєщину

Відновити будівництво станції-довгобуду столичного метро «Львівська брама» бажано в наступному році.

Про це заявив голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов під час інтернет-конференції на сайті ЛІГА.net.

«Це дуже важливий вихід, який повинен з'явитися на Львівській площі. Ми сьогодні робимо акцент на будівництво станції «Теремки» і початок будівництва метро на Троєщину. Після визначення джерел фінансування саме 4-ї гілки метро можна буде точно сказати, коли і як ми зможемо розпочати роботи на «Львівській брамі». Але ми не будемо чекати закінчення будівництва цієї лінії, а можемо робити це паралельно», – прокоментував ситуацію Попов.

За його словами, в поточному році відновлення будівництва станції метро на Львівській площі точно не буде.

«Але це дуже актуальна тема. Питання також в тому, що там дуже складні грунти і будівництво буде відбуватися 1,5-2 роки. Тому нам бажано в наступному році підійти до початку будівництва», – зазначив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, будівництво станції «Львівська брама» розпочалося ще у 1989 році та, за планами, мало завершитись у 1996 р. Однак через брак коштів влада законсервувала цей складний для будівництва об’єкт.

У 2007 році, після 10-річної перерви, міська влада заявила про намір в комплексі з реконструкцією площі та будівництвом торгово-розважального центру відновити будівництво станції метро «Львівська брама». Було проведено інвестиційний конкурс на будівництво цієї станції та реконструкції Львівської площі з підземно-наземними нежитловими приміщеннями торговельно-офісного призначення, визначено переможця – товариство з обмеженою відповідальністю «Зубр ЛТД».

Пізніше, у 2008 році, в КМДА повідомили про намір відокремити будівництво цієї станції метро від загальної реконструкції площі. Столична влада вирішила власними силами завершити будівництво станції «Львівська брама».

За даними КМДА, станом на 2008 р., будівництво коштуватиме приблизно 300 млн грн.