Попов: Ситуацію з виборами в Києві треба поставити на місце
Він нагадав, що вибори призначає ВР
Попов не виключає, що Київрада та КМДА ще раз попросять Раду призначити вибори
Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов вчергове акцентує увагу на тому, що призначення виборів Київської міської ради і міського голови є компетенцією Верховної Ради України.
Про це Попов сказав в рамках інтернет-конференції на порталі ЛІГА.net.
Він нагадав, що Київрада вже направляла до парламенту звернення з проханням призначити вибори.
«Вирішення цього питання входить до компетенції ВР і тому туди треба звертатися, що ми і робимо. Я думаю, найближчим часом можлива підготовка ще одного звернення, наприклад, від депутатів Київради, Київської міської держадміністрації з проханням визначитися з перспективою виборів у Києві. Це питання ще не закрите, воно обговорюватиметься. Але ще раз хочу підкреслити, що це компетенція наших народних депутатів», – сказав Попов.
Він додав, що на його думку, у Києві ситуацію з виборами «треба поставити на своє місце».