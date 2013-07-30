Тунель на Поштовій площі відкриють через тиждень

Будівництво автомагістралі від Столичного шосе до Оболоні закінчать до кінця року

Рух по тунелю на Поштовій площі у Києві буде відкрито не пізніше 8 серпня, а всі роботи з будівництва безперервної автомагістралі від Столичного шосе до житлового масиву Оболонь буде завершено до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками спеціального засідання заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

«Уряд допомагає Києву створити автомагістраль безперервного руху від Столичного шосе до Оболоні. Вже споруджено 5 об'єктів. На сьогодні залишається останній – шостий об'єкт – транспортна розв'язка на Поштовій площі. Повністю роботи мають бути закінчені до кінця року, а 8 серпня буде відкрито рух по тунелю на Поштовій площі», – сказав Вілкул.

Він повідомив, що в цілому на будівництво попередніх 5 об'єктів автомагістралі було виділено 800 млн грн, при цьому обсяг фінансування шостого об'єкту становить 426,2 млн грн, з яких 238 млн грн вже профінансовано.

«У рамках реконструкції транспортної розв'язки використовується механізм фінансування «50 на 50». Половину вартості надає уряд, половина коштів йде з місцевого бюджету», – повідомив Вілкул.

Як очікується, реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі збільшить пропускну спроможність цього вузла до 110 тис. автомобілів на добу з нинішніх 85 тис.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Києві було відкрито автомобільний рух по естакаді з вулиці Володимирський узвіз на вулицю Набережно-Хрещатицьку на Поштовій площі.

Реконструкцію розв'язки на Поштовій площі було розпочато у 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла і збільшення його пропускної спроможності.