Продавці газет влаштують мітинг під КМДА

З продавцями преси в метро не продовжили терміни договорів / Фото: mk.ru

31 липня торговці пресою в метро разом з видавцями будуть боротися за свої робочі місця під будівлею Київської міської державної адміністрації.

На мітинг планують вийти більше сотні людей, повідомляє «Сегодня».

«З людьми не продовжили договори, термін дії яких закінчився 30 червня. Влада поки закриває на це очі і дозволяє торговцям працювати. Але нам потрібна визначеність», – говорить глава правління Фонду сприяння розвитку незалежної преси Марина Клюсова.

За її словами, під будівлею КМДА зберуться на годину торговці пресою та представники від столичних видавців, головна вимога: створити робочу групу, яка вирішуватиме проблеми продавців пресою на міському рівні.

Зараз у метрополітені розміщено близько ста лотків з пресою, всього по місту – близько 900 точок, включаючи мережу «Союздрук». «Це небагато: по загальносвітовій практиці на 1-2 тисячі населення необхідна одна точка з пресою (тобто Києву потрібно 3 тисячі точок – ред.). Причому продаватися газети та журнали повинні в зручних місцях, адже, на відміну від їжі, за пресою людина спеціально не піде», – пояснила Клюсова.

«Нам хочеться отримати чітку відповідь від влади: коли вирішиться питання з договорами на законну торгівлю? Адже я працюю на розкладці на станції метро «Лівобережна», і мій лоток нікому не заважає – стоїть у сторонці. Кожен з нас хоче працювати законно, щоб не шарахатися від появи міліції. Для нас головне – стабільність», – стверджує одна з продавщиць газет.

Люди налаштовані рішуче і кажуть, що будуть до кінця відстоювати свої права. До речі, за словами експертів, на лотках у метрополітені реалізується близько 35% тиражів щоденної преси.