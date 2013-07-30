Будівництво «Повітряного експресу» в Бориспіль обіцяють почати в серпні

«Повітряний експрес» прийме перших пасажирів на початку 2015 року / Фото: ukrnews.biz

Будівництво залізниці між Києвом і аеропортом «Бориспіль» у рамках національного проекту «Повітряний експрес» розпочнеться у середині серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Полтаві заявив керівник ДП «Національний проект «Повітряний експрес» Андрій Галущак.

«Будівництво розпочнемо десь 15 серпня. Зараз закінчуються підготовчі роботи. Будівництво розпочнемо з робіт по залізничному полотну», – сказав Галущак.

Він нагадав, що фінансування проекту «Повітряний експрес» здійснює Експортно-імпортний банк Китаю.

За словами голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, перші пасажири зможуть скористатися новою залізничною віткою на початку 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня 2013 року Держінвестпроект одержав офіційне повідомлення від Експортно-імпортного банку Китаю про відкриття фінансування Національного проекту «Повітряний експрес». У квітні 2013 року голова Держінвестпроекту Владислав Каськів повідомляв, що будівництво «Повітряного експресу» може розпочатися вже у травні. Крім того, по завершенню будівництва проект може бути, за словами Каськіва, передано в концесію.

Довідка УНІАН. Національний проект «Повітряний експрес» – це створення швидкісних пасажирських перевезень між ст. «Київ-пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль» і розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Повна прибутковість проекту передбачає, окрім прямої комерційної вигоди, також позитивні ефекти у суміжних галузях – транспорті, логістиці, туризмі, послугах.

Загальна сума кредиту становить 372 млн доларів. Кредит виділятиметься двома траншами. Перший транш, на 52 млн дол., буде використано на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий – 320 млн дол. – забезпечить безпосередньо будівництво інфраструктурних об'єктів.