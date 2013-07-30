У Києві скасують 24 маршрутних рейси (список)

Маршрутки обіцяють замінити автобусами і тролейбусами

Київ відмовляється від маршруток. До осені у столиці зникнуть 24 маршрутних напрямки з 300, а в майбутньому маршруток і зовсім не залишиться в столиці.

Влада обіцяє, що їх замінять автобуси і тролейбуси, а пасажири не будуть по півгодини чекати на зупинках, повідомляють «Вести».

Вже 21 серпня в конкурсі на маршрути не буде більше двадцяти найменувань. «Більшість цих маршрутів дублюються громадським транспортом, тому ми вирішили збільшити кількість автобусів і тролейбусів і закрити маршрутки. Кияни не відчують різниці, ми запустимо додатковий транспорт», – запевнив директор департаменту транспортної інфраструктури Євген Водовозов.

Скасовувати маршрутки влада має намір і далі. Наприклад, в нових умовах конкурсу є вимога, що машина повинна бути не старше семи років. «А старше семи років у Києві половина маршруток, тобто тисяча. Ніякий завод не зможе виробити так багато машин», – говорить голова Асоціації перевізників Києва Валерій Липецький.

Влада обіцяє, що перевізникам дадуть тимчасовий дозвіл на рік роботи, щоб вони встигли оновитися.

Кияни вже почали бити на сполох. «Я живу на житломасиві «Чайка», практично виїзд з Києва, сюди доїжджають тільки 561-а маршрутка і 37-й автобус. Маршрутка ходить забита, але через кожні п'ять хвилин, а автобуса не дочекаєшся. При цьому, заплативши на 50 коп. дорожче, в маршрутці я до Святошина доїжджаю за 10 хвилин, а в автобусі – за 20», – обурюється мешканка вулиці Бударіна.

«Я не уявляю, як буду на Рибальський острів добиратися без 453-ї маршрутки. У годину пік там ні в автобус, ні в маршрутки не влізеш, а, крім офісів, там гуртожитки та житлові будинки. Людям пішки доведеться ходити», – обурюється інша киянка.

Експерт з перевезень Богдан Аганін говорить, що, перш ніж відмовлятися від маршруток, потрібно домогтися, щоб комунальний транспорт ходив як годинник. «А для цього потрібно впровадити єдину систему управління, щоб весь транспорт відслідковувати в режимі реального часу. Система повинна стежити, чи спізнюється машина, чи стоїть у пробці, чи багато пасажирів на зупинці, і їздити вони повинні по виділених смугах. Тоді кияни не побояться пересідати в комунальний транспорт», – зазначив експерт.

Найближчим часом буде скасоване курсування наступних маршрутних таксі: №177 (Луначарського – станція метро «Бориспільська»), №186 (станція метро «Святошин» –Стеценко), №188 (станція метро «Нивки» – Симиренка), №214 (станція метро «Харківська» – Здолбунівська), №238 (станція метро «Контрактова площа» – станція метро «Видубичі»), №240 (станція метро «Лісова» – Волкова), №241 (станція метро «Лісова» – Жукова), №245 (станція метро «Лівобережна» – Шумського), №246 (станція метро «Лівобережна» – Карбишева), №248 (станція метро «Лівобережна» – г-ця «Славутич»), №425 (станція метро «Осокорки» – Луначарського ), №442 (станція метро «Політехнічний інститут», кільцевий), №442-Д (станція метро «Політехнічний інститут», кільцевий), №453 (Контрактова площа – Рибальський острів), №454 (вул. Потапова – Південний вокзал) , №465 (пр. Свободи – Південний вокзал), №487 (станція метро «Харківська» – Ремонтна), №499 (станція метро «Васильківська» – обллікарня), №500 (Контрактова площа – станція метро «Червоний Хутір»), №502 (пр. Свободи – пр. Героїв Сталінграду), №537 (станція метро «Нивки» – пл. Шевченка), №561 (станція метро «Святошин» – Чайка), №578 (станція метро «Лівобережна» – Райдужний) , №599 (Луначарського – станція метро «Харківська»).