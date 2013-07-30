У Києві екс-банкіри вкрали у вкладників 8 мільйонів

Зловмисники виробили та активували додаткові платіжні картки клієнтів банку / Фото: nnm.ru

Столичні правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження стосовно двох екс-працівників банку, які незаконно зняли понад 8,4 млн гривень з рахунків вкладників.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Голосіївського району Києва, встановлено, що аферу у лютому поточного року розробили та здійснили колишні менеджери фінустанови.

Скориставшись доступом до банківської системи, зловмисники виробили та активували додаткові платіжні картки клієнтів банку, за допомогою яких через банкомати знімали кошти з їхніх рахунків.

У такий спосіб службовці банку ошукали 71 вкладника на суму понад 8,4 млн грн.

За результатами досудового розслідування прокуратурою Голосіївського району Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екс-менеджерів за ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України та ч. 2 ст. 200 КК України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У прес-службі також нагадують, що одного із шахраїв було затримано під час спроби втечі за кордон з 1 мільйоном гривень готівкою. Підсудний відмовився співпрацювати зі слідством і наразі знаходиться під арештом у Київському СІЗО.

Другий підсудний переховувався в Чехії, проте добровільно повернувся в Україну для надання свідчень у кримінальному провадженні. Він знаходиться під домашнім арештом.