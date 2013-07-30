Проїзд у київському метро може подорожчати вдвічі

Київський метрополітен вже подав до КМДА пропозицію про підвищення цін на проїзд

До кінця року у столиці може подорожчати проїзд в транспорті.

Як з'ясувалося, і метрополітен, і «Київпастранс» вже подали свої пропозиції про підвищення ціни на проїзд в управління цінової політики Київської міської державної адміністрації, повідомляють «Вести».

Які саме цифри там фігурують, чиновники не зізнаються. «Набагато більше, ніж дві гривні, але точно я вам не скажу. Нехай там рахують і думають», – говорить гендиректор КП «Київпастранс» Микола Ламбуцький.

Про те, що розрахунками займаються в мерії, підтвердив і директор департаменту транспорту Євген Водовозов: «Рано чи пізно звернемося до Київради з пропозицією підняти тарифи».

За словами заступника голови КМДА з транспорту Михайла Костюка, економічно обгрунтованою вважають вартість проїзду 3,5-4 грн в метро, в наземному транспорті – 3 грн.

Однак це не означає, що кияни будуть платити таку суму. Зараз розробляється система єдиного квитка. Згідно їй, одноразовий проїзд у транспорті коштуватиме дорожче, а якщо кияни будуть користуватися багаторазовими пластиковими картками, то це обійдеться набагато дешевше.