Київський метрополітен за шість місяців зазнав збитків на 177 мільйонів

Доходи Київського метрополітену за І півріччя становлять 470 млн грн

Фінансовим результатом господарської діяльності КП «Київський метрополітен» за І півріччя 2013 року став збиток у сумі 177,6 млн грн.

Про це зазначається в звіті підприємства щодо фінансово-економічних показників господарської діяльності КП за січень – червень цього року.

Як повідомляється, протягом вказаного періоду метрополітеном перевезено 263,5 млн пасажирів. З них: 196,9 млн пасажирів – платні перевезення (в т.ч. 17,4 млн студентів за пільговими квитками), 66,6 млн пасажирів – пільгові перевезення (40 категорій громадян за пільгами на безкоштовний проїзд згідно Законів України та рішень Київради).

Доходи Київського метрополітену за І півріччя становлять 470,1 млн грн, з них: від перевезень пасажирів – 371,6 млн грн; від надання площ в оренду (50% надходжень підлягає обов'язковому перерахуванню до бюджету міста Києва) – 8,0 млн грн; від надання права на тимчасове використання місць під рекламу – 5,8 млн грн; інші (від надання послуг стороннім організаціям, об’єктів соціальної сфери, реалізації вторресурсів тощо) – 18,1 млн грн. Крім того, отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з міського бюджету – 16 млн грн, які перераховано до бюджету м. Києва (недоотримано за виконану роботу трудовим колективом метрополітену з перевезень пільговиків – 56,5 млн грн); отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з державного бюджету – 50,6 млн грн (недоотримано за виконану роботу трудовим колективом метрополітену з перевезень пільговиків – 27,4 млн грн).

При цьому витрати Київського метрополітену за вказаний період становлять 647,7 млн грн. З них: на оплату праці – 254,7 млн грн; відрахування до державних та соціальних фондів – 93,6 млн грн; придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, колій, ескалаторів, кабельного господарства тощо – 26,1 млн грн; електроенергія – 42,8 млн грн; тепло-, водопостачання, паливо, газ – 15,2 млн грн; амортизація – 94,2 млн грн. Також інші операційні витрати (обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування, банківські послуги, вивіз сміття, зв'язок, охорона праці, податки тощо) становлять 29,3 млн грн; обов’язковий платіж у розмірі 50% суми надходжень від оренди – 4,0 млн грн; фінансові та інші витрати (обслуговування кредитів, залучених на придбання вагонів, будівництво метрополітену за рахунок бюджетних коштів – 75,2 млн грн, інші витрати – 12,6 млн грн) – 87,8 млн грн.