За вихідні у Києві потонуло двоє людей

Обидві НП сталися в одному озері / Фото: kiyevskiy-drug.livejournal.com

За два вихідних дні на озері «Довгий лан», що знаходиться на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі Києва, потонули дві людини.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, перший випадок стався 27 липня близько 14:00. Компанія з 5 чоловіків приблизно одного віку – близько 40 років – відпочивала на березі озера, розпиваючи спиртні напої. Під час купання один з чоловіків зник з поля зору, товариші намагалися самостійно врятувати його. Але всі спроби виявилися марними.

Діставати потопельника з акваторії взялися деснянські рятувальники. Розвідавши дно озера, водолази за 10 хвилин знайшли 38-річного загиблого чоловіка в 20 метрах від берега на глибині 7 метрів. За допомогою водолазного спорядження рятувальники підняли тіло на поверхню і транспортували його на берег.

Наступний випадок стався 28 липня о 16:00 в тому ж озері. Компанія юнаків також відпочивала на березі з розпиванням алкогольних напоїв. Один із них пішов купатися і довго не повертався. Схвильовані товариші почали бити на сполох – викликали рятувальників.

Водолази за лічені хвилини виявили потопельника на відстані 15 метрів від берега, на глибині 5 метрів. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло загиблого було піднято на поверхню та доставлено до берега. Після того, як лікарі констатували смерть, загиблого передали службі «102».

Всього з початку року на воді загинуло 50 людей, ще 21 – врятовано.

Щоб не продовжувати сумну статистику, столичні рятувальники звертаються до мешканців та гостей міста з проханням не нехтувати застереженнями на відпочинку, дотримуватись елементарних правил власної безпеки на воді.