Кияни за підробленими паспортами брали кредити в банках

Головною діючою фігурою в групі була одна з дівчат, яка ходила в банки / Фото: visnyk.zp.ua

У Голосіївському районі Києва затримано групу у складі чотирьох осіб (двоє хлопців та двоє дівчат), які шахрайським шляхом отримували кредити у банках за підробленими документами.

Як повідомили УНІАН у Голосіївському райуправлінні столичної міліції, головною діючою фігурою у групі була одна із дівчат, яка й ходила до банків. Правоохоронці затримали її в той момент, коли вона вийшла із банку та сідала в авто. Там її чекали інші. При собі у дівчини виявили кредитну картку на суму 20 тис. грн. Зловмисниця не сперечалася і згодом зізналася у скоєному.

У сімейної пари було знайдено близько 15 паспортів з переклеєними фотокартками.

Всі учасники затримані і доставлені до Голосіївського РУ.

Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру за ч. 1, ст. 190 «Шахрайство» і ч. 1 та ч. 4, ст. 358 «Підроблення документів».