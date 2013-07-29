«Формулу-1» на Київському морі відвідали 60 тисяч осіб (фото)

У турнірі брали участь 9 команд з 14 країн світу

У вихідні Київщина вже втретє поспіль приймала етап Чемпіонату світу з гонок на моторних човнах «Формула-1» на воді, а також змагання на кубок Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, перегони відбулися за ініціативи голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка та за підтримки Президента Віктора Януковича.

У турнірі брали участь 9 команд з 14 країн світу. В перший день спортсмени змагалися у кваліфікаційних заїздах, які визначили черговість виступу на головних перегонах. Наступного дня відбулися самі змагання, переможцем яких став представник команди Китаю Філіп Чаппі. Другу і третю сходинки посіли пілоти команд Катару – Шон Торенте і Алекс Карелла. У неділю, 28 червня, відбулися змагання на кубок Президента України. Тут перемогу святкував Семі Селіо, представник італійської команди.

Загалом за три дні змагань Вишгород відвідали близько 60-ти тисяч глядачів з різних куточків України. Також на перегони завітали іноземці.

Учасники та міжнародні промоутери змагань відзначили високий рівень організації та проведення українського етапу Чемпіонату світу «Формула-1» на воді.

Також в рамках змагань відбувся чемпіонат світу «Богатирські ігри». Богатирі з 13 країн світу тягали сани вагою у півтонни, перекидали 300-кілограмові шини та присідали з автомобілями на плечах.

Як повідомив губернатор Київщини, у даний час ведуться перемовини щодо проведення в області міжнародного фестивалю з аквабайку.