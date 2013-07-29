Свідка у справі Індила приведуть до суду силою

Римар, який перебував у одній камері з Індилом, вдруге не прийшов до суду

Деснянський районний суд міста Києва переніс розгляд кримінальної справи щодо обставин смерті студента Ігоря Індила у Шевченківському райуправлінні міліції через повторну неявку свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Ірина Дігтяр повідомила, що свідок Анатолій Римар (затриманий, який перебував у камері разом з Індилом – УНІАН) двічі не з'являвся на допит на судове засідання, тому суд вирішив застосувати примусовий привід цього свідка. «Суд вважає за необхідне застосувати привід свідка Анатолія Римара і перенести розгляд справи на 11-ту годину 14 серпня», – сказала суддя.

При цьому представники потерпілих та підсудних були одностайними щодо примусового приводу свідка Римара.

Дігтяр також повідомила, що на наступному засіданні планується допитати 4 свідків у справі Індила.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року – дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного – старшого інспектора Шевченківського райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу і направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

18 липня Деснянський райсуд Києва розпочав розгляд по суті цієї кримінальної справи.