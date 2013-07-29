ВАСУ відмовився судити нардепів за непризначення виборів у Києві

Суддя ВАСУ Едуард Швед відмовив нардепам у відкритті провадження у справі / Фото: «Обозреватель»

Вищий адміністративний суд України відмовився відкрити провадження за позовом народних депутатів від «Батьківщини» Юрія Одарченка та Олександра Чорноволенка до Верховної Ради з вимогою призначити дату виборів Київської міської ради та мера столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», до якої надійшла відповідна ухвала суду.

Суддя ВАСУ Едуард Швед відмовив народним депутатам у відкритті провадження у справі. Зазначена в ухвалі мотивація – призначення виборів не є проявом владних повноважень Верховної Ради України, а тому оскаржити їх в адміністративному порядку неможливо.

Крім того, у відмові також зазначено, що будь-які дії Верховної Ради щодо прийняття законів, постанов або інших актів не є проявом владних повноважень, а тому не можуть бути оскарженими.

На думку Одарченка, ухвала суду може мати серйозні наслідки.

«Судом, по суті, надано повний імунітет Верховній Раді України, оскільки всі її дії так чи інакше пов’язані із прийняттям певних актів. Дивує той факт, що раніше цей же суд успішно розглядав позовні заяви щодо незаконності призначення позачергових місцевих виборів, вказуючи при цьому, що такі справи йому підсудні», – сказав він.

За словами Одарченка, дана ухвала, її мотивація є «дороговказом до скасування виборів Президента України у 2015 році».

«Як відомо, чергові та позачергові вибори Президента призначаються саме Верховною Радою України. Враховуючи ухвалу ВАСУ, у випадку, якщо Верховна Рада відмовиться призначати вибори, не існуватиме жодної юридичної можливості примусити її до цього», – припустив депутат.

У прес-службі нагадали, що в середині липня Одарченко і Чорноволенко подали позов до Верховної Ради України з вимогою визнати протиправною її бездіяльність стосовно непризначення виборів у Києві. Депутати вимагали від суду зобов’язати Верховну Ради призначити позачергові вибори міського голови та депутатів столичної міської ради.

Довідка УНІАН. 25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

2 червня завершився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.