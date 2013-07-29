У Києві відкрили відреставровану колону Магдебурзького права (фото)

Пам'ятник відтворили в тому вигляді, який він мав на період 1862 року

У столиці відкрили відреставровану колону Магдебурзького права.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відкриття відбулося 28 липня за участю віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула та голови КМДА Олександра Попова.

«До 1025-річчя хрещення Київської Русі ми здійснили масштабну реставрацію колони Магдебурзького права та прилеглої території. Цей пам’ятник був встановлений на честь повернення Києву у 1802 році Магдебурзького права, яке воно вперше дістало ще у XV столітті. Друга назва монументу – нижній пам’ятник Святому Володимиру. За легендою на цьому місці Святий Рівноапостольний князь Володимир хрестив своїх синів. З моменту встановлення пам’ятника періодично проводилися лише ремонтно-реставраційні роботи, і лише зараз ми відновили пам’ятник у тому вигляді, який він мав на період 1862 року, коли у центральній арці нижньої частини колони була влаштована каплиця з фонтаном», – повідомив під час урочистої церемонії відкриття Попов.

Він висловив подяку архітекторам, художникам і будівельникам за їхній внесок у відродження святині Києва.

Відреставровану колону Магдебурзького права освятив Митрополит Антоній, після чого зведений хор виконав духовний гімн України «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!».

У прес-службі нагадали, що під час реконструкції Колони також були відремонтовані сходи, облаштовані підходи до пам’ятника від Набережного шосе. Підземний перехід, що веде до Дніпра, отримав сучасне освітлення, а на стінах відтворена карта Києва Х-ХІІІ ст.

Також були проведені роботи з декоративного оздоблення підпірної стінки Набережного шосе. Арки, якими закінчується підземний перехід, прикрашені тематичними барельєфами із зображеннями Володимира Великого та Іоанна Хрестителя.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Попов повідомив, що на реконструкцію Володимирської гірки та колони Магдебурзького права разом зі сходами цього року витрачено 18 млн грн.

Фото: прес-служба КМДА