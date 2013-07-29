У КМДА проти ущільнення забудови Києва

Попов пропонує будувати житлові будинки на місці промзон

У Києві відмовляються від практики виділення ділянок під комерційну забудову в густонаселених кварталах сформованої забудови. Пріоритетним напрямком розвитку Києва міська влада вважає комплексне освоєння територій, які потребують реновації.

«Якщо ми хочемо, щоб Київ розвивався, щоб він став по-справжньому європейською столицею, нам не обійтися без реновації промзон і територій старої забудови. Сьогодні сотні гектарів київської землі використовуються нераціонально. Величезні території колишніх заводів перетворилися на склади й пустирі або розпродаються власниками частинами. Комунально-складські зони занедбані, в тому числі в центрі міста. При цьому ми не можемо виділити ділянки для будівництва соціального та доступного житла, яке так необхідне киянам. Президент у рамках завдань з розвитку будівельної галузі дав доручення активізувати реалізацію програм з будівництва доступного житла. Зобов'язання щодо забезпечення киян недорогими або безкоштовними квартирами ми взяли на себе і в рамках Стратегії розвитку Києва. Але будувати будинки за методом «точкової» забудови – це не вихід. Проти такого «ущільнення» заперечують і самі кияни. Тому першочергове наше завдання – провести ревізію використання київської землі та розробити комплекс заходів щодо раціоналізації її використання», – заявив Олександр Попов.

За словами голови КМДА, найбільш доцільним міська влада вважає комплексне освоєння територій, що використовуються нераціонально. Для вирішення цього завдання КМДА планує залучати до співпраці великі девелоперські компанії і серйозних інвесторів. «На цих територіях мають будуватися не лише житлові будинки, а й школи, дитсадки, медамбулаторії, торгові комплекси, заклади культури. Ми також продовжуємо пошуки інвесторів, які взялися б за комплексну реконструкцію кварталів старої забудови. Якщо ми будуємо європейську столицю, то повинні підходити до освоєння міста з європейськими мірками», – переконаний Попов.

Нагадаємо, на розширеному засіданні уряду, де розглядався остаточний проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, Президент України Віктор Янукович дав низку доручень щодо розвитку будівельної галузі. Зокрема, глава держави доручив активніше залучати будівельну галузь до реалізації держпрограм доступного житла, які не тільки вирішують гостре квартирне питання українців, а й стимулюють розвиток будівельної індустрії та суміжних галузей економіки. Як відомо, одне робоче місце в будівельній галузі створює ще п'ять у суміжних.

З початку 2013 року кількість будівельних майданчиків, на яких зводяться будинки за програмами доступного житла, зросла в дев'ять разів. На сьогоднішній день в Україні споруджується вже 77 таких будинків, де в сумі буде 6600 квартир. Київ знаходиться на позиціях лідера за темпами будівництва доступного житла. Крім того, в місті триває підготовка до будівництва соціального та службового житла.