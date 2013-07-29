На Дніпрі в Києві з'явиться купальня у формі хреста

Проект визнано кращим на конкурсі пам'ятного знака 1025-річчя Хрещення Русі / Фото: kga.gov.ua

Монумент Хреста-купальні вже через рік може з'явитися на набережній Дніпра. Цей проект був визнаний кращим на конкурсі пам'ятного знака 1025-річчя Хрещення Русі, який провела мерія.

Хрест вибрали члени журі і більшість киян, які голосували в Інтернеті, повідомляють «Вести».

«Внутрішній контур монумента має вигляд козацького хреста, в якому можна буде купатися на Водохреща, виготовлений з дерева і металевого каркаса, а основою стануть залізобетонні палі. Ночами хрест буде світитися», – пояснюють автори з Архітектурного бюро Проценка.