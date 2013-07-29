Катеринчук впевнений, що самозахист вогнепальною зброєю не перетворить Україну на Дикий Захід

Катеринчук стверджує, що вніс поправку після подій у Врадіївці

Межі особистої безпеки і оборони, передбачені українським законодавством, не дозволяють людині захиститися у себе вдома адекватними методами в разі посягання на її життя чи здоров'я.

Так народний депутат України фракції «Батьківщина», лідер Європейської партії України Микола Катеринчук прокоментував свою поправку до Кримінального кодексу України, яка пропонує дозволити людям захистити себе, сім'ю і своїх близьких виключно у власному будинку, використовуючи вогнепальну зброю.

«Ця поправка з'явилася після Врадіївських подій, після спілкування з людьми, які відчувають себе незахищеними, і говорять про те, що їх нікому захистити в цій країні», – цитує Миколу Катеринчука ТСН.ua.

За словами автора, законопроект був написаний з використанням досвіду країн-лідерів із захисту прав і свобод людини. В основу його лягла доктрина США і Великобританії «Castle law», що значить «Мій дім – моя фортеця».

«Скептики кажуть, що у разі схвалення поправки у нас буде Дикий Захід. Я хочу сказати, що у нас сьогодні вбивства на побутовому ґрунті без вогнепальної зброї, за допомогою ножа тощо, куди більш поширене явище в порівнянні із замовними вбивствами», – вважає Катеринчук.

Також він перерахував кілька обов'язкових пунктів юридичної практики США і Великобританії, які визначають чітку позицію з приводу можливостей використання зброї для самозахисту у власному будинку.

«По-перше, ніхто не ходить в гості без запрошень. По-друге, якщо використовується будь-який предмет для посягання на ваше життя, ви маєте право використовувати зброю. По-третє, люди проходять спеціальну підготовку і зброю вони повинні зберігати в спеціальному сейфі», – запевняє нардеп.

Політик переконаний, що ця поправка дозволить громадянам України відчувати себе захищеними. «Прийшов час відчути людям себе захищеними, і вільними громадянами. Адже громадянин, який не відчуває себе захищеним, перетворюється на раба, і всього боїться», – наголосив Катеринчук.