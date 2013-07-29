Новому директору «Борисполя» радять повернути лоукости і відкрити кінотеатр

На думку Колеснікова, аеропорт повинен мати 70-80% доходів від неавіаційної діяльності

Новий керівник аеропорту «Бориспіль» Олексій Кочанов отримав у «спадок» складне господарство.

Головні повітряні ворота країни цього року зазнали збитків у 7 млн грн. До того ж є проблеми з новим терміналом D – тут досі не працюють магазини та ресторани, повідомляють «Вести».

«Очікування пасажирів не повинно бути виснажливим. Тут потрібно серйозно зайнятися фуд-кортом, якого немає. А у світових аеропортах практикують навіть кінотеатри – чому б у нас не зробити», – вважає керівник транспортного комітету Верховної Ради і екс-глава Мінінфраструктури Борис Колесніков.

Також екс-міністр радить зайнятися пошуком лоукостів та інвестора на будівництво великого паркінгу – сам «Бориспіль» через борги не потягне. «Аеропорт повинен мати 70-80% доходів від неавіаційної діяльності – паркінги, магазини, фуд-корти», – упевнений Колесніков.

З колишнім міністром згоден і експерт Олександр Мироненко: аеропорту дійсно потрібні лоукости. «Потрібно ввести знижки для обслуговування лоукостів, адже Мінінфраструктури це дозволяє – до 80%. Якщо «Бориспіль» це зробить, то до них може повернутися і «Візз Ейр», з'являться інші лоукости. База для їх обслуговування є – термінал F, що пустує», – зазначив Мироненко.

Проблеми у «Борисполя» і з отриманням доходів. «Не тільки пасажири не можуть перекусити в терміналі D, але і аеропорт недоотримує гроші за оренду. Вони не змогли погодити з Фондом держмайна відкриття фуд-корту, може, це було і не просто так. У терміналі B дьюті-фрі закрився, так як тут тепер тільки внутрішні рейси», – говорить експерт.

Ще одна претензія – аеропорт, який претендує на звання хаба, не може забезпечити гідне обслуговування трансферних пасажирів. «Людей возять в старих автобусах», – підкреслив Мироненко.