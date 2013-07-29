На добудову Театру на Подолі не вистачає 70 мільйонів

Театр обіцяли відкрити в 2013 році / Фото: «Обозреватель»

Нову будівля Театру на Подолі, яка знаходиться на Андріївському узвозі в Києві, найімовірніше, цього року не відкриють, хоча про наміри завершити будівництво у 2013 році раніше заявляли чиновники КМДА.

Цей об'єкт споруджується на узвозі вже восьмий рік. Біля недоштукатуреної будівлі не видно робітників, будівельні ліси демонтували, а сміття з під стін майбутнього театру ніхто не вивозить. Тут же валяється табличка з макетом майбутньої будівлі, повідомляє «Сегодня».

Нагадаємо, раніше міські чиновники заявляли, що київський Театр на Подолі – один з кращих у країні, і він зможе переїхати в нове приміщення вже цього року (зараз їх спектаклі проходять в старій будівлі театру, яка знаходиться неподалік). Тут планували провести оздоблювальні роботи на фасаді, змонтувати нову систему опалення та підключити водопровід.

Втім від цих планів в Київській міській державній адміністрації, схоже, відмовилися. «Місто, звичайно ж, потребує нових театрів і культурних об'єктів. Але, на жаль, на добудову Театру на Подолі немає фінансування. І цього року ми не зможемо ввести його в експлуатацію. Щоб добудувати будівлю театру, потрібно півроку, і як мінімум 70 млн грн. У міській скарбниці таких грошей немає. Можливо, відкриємо театр в наступному році», – говорить заступник голови КМДА Михайло Кучук.